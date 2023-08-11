Kaderleri de katilleri de aynı! Bu fotoğraftan geriye kimse kalmadı - Son Dakika
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Kaderleri de katilleri de aynı! Bu fotoğraftan geriye kimse kalmadı

Son Güncelleme: 11.08.2023 15:05

Isparta'da bir adamın, av tüfeğiyle dünürünün 3 oğlu ile eniştelerini öldürmesinden geriye, hayatını kaybedenlerin birlikte çekindikleri aile fotoğrafı kaldı. Cinayet zanlısının sorgusu ise devam ediyor.

Isparta'da bir adamın, av tüfeğiyle dünürünün 3 oğlu ile eniştelerini öldürmesinden geriye, hayatını kaybedenlerin birlikte çekindikleri aile fotoğrafı kaldı. Öte yandan jandarmaya teslim olan cinayet zanlısının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Resmen katliam! Bu fotoğraftan geriye kimse kalmadı

Olay, dün saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale köyü arazi yolunda meydana geldi. Hayrettin T. (70), aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan dünürünün oğulları İmran Karakoç (39), Osman Karakoç (36), Adnan Karakoç (27) ile enişteleri Bedrettin Deniz'i (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Resmen katliam! Bu fotoğraftan geriye kimse kalmadı

TÜFEĞİYLE JANDARMAYA TESLİM OLDU

Cinayetin ardından Hayrettin T., Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, cinayeti işlediği av tüfeğiyle teslim oldu. Cinayeti itiraf eden Hayrettin T. gözaltına alınırken, cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Isparta Valisi Aydın Baruş da olay yerine giderek cinayete ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

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GERİYE BİRLİKTE ÇEKİLDİKLERİ FOTOĞRAF KALDI

3 kardeş ve eniştelerinden geriye daha önce birlikte çekindikleri aile fotoğrafı kalırken, cenazeleri otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı Hayrettin T.'nin ise jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Şarkikaraağaç, Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaderleri de katilleri de aynı! Bu fotoğraftan geriye kimse kalmadı - Son Dakika


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