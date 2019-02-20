Son Dakika Haberleri: Isparta'da Afganistan Uyruklu Gasp Çetesi Yakalandı

Isparta'da Afganistan Uyruklu Gasp Çetesi Yakalandı

24 dakika önce

Isparta'da Afganistan uyruklu gasp çetesi yakalandıIsparta'da bir marketten 2 cep telefonu ve 8 bin liranın yanı sıra, farklı tarihlerde 3 gasp olayına daha karıştığı belirlenen Afgan uyruklu 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Isparta'da Afganistan uyruklu gasp çetesi yakalandı

Isparta'da bir marketten 2 cep telefonu ve 8 bin liranın yanı sıra, farklı tarihlerde 3 gasp olayına daha karıştığı belirlenen Afgan uyruklu 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Isparta'da 17 Şubat günü saat 21.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1764 Sokakta bulunan bir markete giren yüzü maskeli, ellerinde kesici aletler bulunan 4 şüpheli, market sahibini bıçakla yaralayıp, 2 cep telefonu ve 8 bin lirayı gasp ederek, kayıplara karıştı. Olayla ilgili Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olaya karışan şüphelilerin Afgan uyruklu S.R. (30), M.T. (21), F.E. (22) ve M.Z.U. (21) olduğu belirlendi. Polis takibe aldığı şüphelilerden 3'ünü Yedişehitler Mahallesi'nde, diğerini de Halife Sultan Mahallesi'nde olayın ertesi günü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin 14 ve 16 Şubat tarihlerinde 3 kişiyi daha kesici aletle tehdit ederek toplam 720 lira gasp ettiği belirlendi.

Şüphelilerin üzerinden markette gasp edilen 2 cep telefonuyla olayda kullanıldığı belirlenen komando bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki ifadelerinde olayları itiraf etti. Şüpheliler bu sabah işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:48 Kaynak: DHA

Afganistan, Isparta, 3. Sayfa
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