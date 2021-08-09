Isparta'da ağaçlara sıçrayan yangın korkuttu - Son Dakika

ISPARTA (İHA) – Isparta'da boş bir arazide çıkan ve kısa sürede ağaçlara sıçrayan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangın Çünür Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Alevler kısa sürede ağaçlara sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine hızlı intikal etmesi üzerine ağaçların alev aldığı yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekipler yangını söndürürken, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ISPARTA