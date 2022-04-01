ISPARTA'DA AĞIL YANGINDA 150 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ - Son Dakika

Tonlarcası yol kenarına atılmıştı! Belediye ekipleri tarafından hepsi imha edildi

Türk futbolu bunu da gördü! Dünyaya rezil olacağımız kararı tribünden inerek engellediler

Isparta'da ağılda çıkan yangında 150 küçükbaş hayvan öldü.

Isparta merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü mevkii Keresteciler Sitesi yakınında Hasan ile Durkadın Yavuz çiftine ait ağılda yangın çıktı. Durkadın Yavuz'un çalı temizliği amacıyla yaktığı ateşten yayılan alevlerin sardığı ağılda 150 küçükbaş hayvan öldü. İtfaiye ve AFAD ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. 200 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılda 150'sinin yandığı belirlendi. Yangında yaralanan hayvanlar ise olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

"EŞİM PİSLİKLERİ YAKARKEN, ALEV ALDI"

Hasan ve Durkadın Yavuz çifti yangın sonrası gözyaşı döktü. Hasan Yavuz, "Eşim pislikleri yakarken, alev aldı. Burası naylon çadırdı, kurtaramadım. Hayvanları otladıktan sonra ağıla getirip 5 dakika önce kapattım. 200 küçükbaş hayvanım vardı. 150 hayvanım gitti. Kurtarabildiğimizi kurtardık" dedi. Yangın sonrası kurtarılan hayvanlar başka bir ağıla aktarılırken, yaralı hayvanlar ise tedaviye alındı.