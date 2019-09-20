Isparta'da ahır yangını

Isparta'da bir ahırda çıkan yangında, iki küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Bozanönü köyünde Yakup Yıldız'a ait bir ahır da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 2 küçükbaş hayvan telef oldu.