Isparta'da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı - Son Dakika

Isparta'da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı

6 saat önce

Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı olarak organize edilen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Isparta Valiliği'nde de ilgili kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katımıyla gerçekleştirildi.

Isparta'da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı, System.String[]

Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı olarak organize edilen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Isparta Valiliği'nde de ilgili kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele konusunda kurum ve kuruluşların üzerine düşen görevler ile alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.


Ankara'da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önderliğinde başlatılan çalışma kapsamında, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 maddeden oluşan, 2020-2021 yılları 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın, valiliklere verilen görev ve sorumlulukları gecikmeksizin uygulamaya geçirmesi amacıyla, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi.


Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında düzenlenen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı'na, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Kaymakamlar, kolluk kuvveti temsilcileri ile ilgili birim temsilcileri katıldı.


Toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.


İl ve ilçelerde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda ayrıca, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak, benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldı.


Vali Seymenoğlu başkanlığındaki toplantıda, bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikle ilgili, illerin de üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.


Öte yandan, toplantı sonunda Vali Seymenoğlu Kaymakamlara da gerekli talimatları vererek, ilde yapılan toplantının ilçelerde de 20 Aralık tarihinde organize edilmesini, katılımcılara ildeki temsilcilerin yanı sıra, gerekli görülen kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de dahil edilebileceğini kaydetti. - ISPARTA

Isparta Valiliği, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meksika'da asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldı
Bakan Kasapoğlu'ndan masasına ödül bırakan CHP'li vekile yanıt: Kartvizit öyle takdim edilmez Ev hapsi ile tahliye edilen kedicikler, örgütün ayarladığı özel villada kalıyor Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi

Son Dakika Haberleri
19:50 Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika
19:48 Erdoğan, İsviçre'de 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti - Son Dakika
19:48 Eski eşini hastanede bıçaklayan koca hakim karşısına çıktı - Son Dakika
19:48 İstanbul'da, 5 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddia edilen öğretmen hakim karşısında - Son Dakika
19:44 Çan Devlet Hastanesi'nde tahliye ve yangın tatbikatı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:51:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]