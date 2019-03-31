Son Dakika Haberleri: Isparta'da AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen Kazandı

Isparta'da AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen Kazandı

2 saat önce

ISPARTA'da kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen belediye başkanı seçildi.

Isparta'da AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen Kazandı, System.String[]
ISPARTA'da kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen belediye başkanı seçildi.

Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti'nin adayı Şükrü Başdeğirmen kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

Şükrü Başdeğirmen 1962'de Isparta'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamladı. İşletme Fakültesi öğrenimini ve yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaptı. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Başdeğirmen; belediye meclis üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Orta derecede İngilizce bilen Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babası.

- Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:08 Kaynak: DHA

AK Parti, Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel
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