Isparta'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapılacak - Son Dakika Spor

Isparta'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapılacak

7 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Isparta Gençlik Merkezleri tarafından Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası düzenlenecek.

Isparta'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapılacak, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Isparta Gençlik Merkezleri tarafından Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası düzenlenecek. 12-13 Mart 2020 tarihleri arasında 6 Mart Spor Salonunda düzenlenecek olan Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası için başvurular başladı. Turnuvaya her okuldan bir oyun için bir kişi katılabilecek. Dolayısıyla her okuldan en fazla 4 kişi turnuvada yarışabilecek.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasına tüm öğrencileri davet etti. Gevrek, "Akıl ve zekma oyunlarının amacı ise: Çocuklarımızın düşünen, üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmes. Ayrıca öğrencilere kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, akıl ve zeka oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi. - ISPARTA

Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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