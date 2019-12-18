Isparta'da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında kavga çıktı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında kavga çıktı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Isparta'da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında kavga çıktı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Isparta'da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında kavga çıktı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Isparta'da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında kavga çıktı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı, System.String[]

Isparta'da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında kavga çıktı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - ISPARTA

Isparta, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:28 Kaynak: İHA
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