Isparta'da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında kavga çıktı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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Isparta'da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında kavga çıktı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
6 saat önce
Isparta'da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında kavga çıktı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:28 Kaynak: İHA
Isparta'da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında kavga çıktı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - ISPARTA
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