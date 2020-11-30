Isparta'da amatör futbol kulübü, binicilik dalına el attı - Son Dakika

Isparta'da amatör futbol kulübü, binicilik dalına el attı

30.11.2020 15:10
Isparta'da amatör futbol kulübü, binicilik dalına el attı, System.String[]

ISPARTA (İHA) – Isparta'da bu sezon Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan Emrespor, binicilik kulübü kurdu.

ISPARTA (İHA) – Isparta'da bu sezon Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan Emre spor, binicilik kulübü kurdu. Kulüp Başkanı Ozan Gezer, "Amacımız çocuklara at sporunu sevdirmek" dedi.

Bu yıl Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan Emrespor, binicilik dalına el attı. Güçlü altyapısı, çocukların spor yaparken derslerinden geri kalmamaları için kurulan etüt sisteminden sonra bir yeniliğe daha imza atıldı. Emrespor, binicilik kulübü kurdu. Kulüp bünyesinde Bozanönü yolu üzerinde büyük bir alana at çiftliği kuruldu. Çiftlikte 18 at bulunuyor. Ayrıca çocuklar için midilli atları getirildi.

Emrespor Başkanı Ozan Gezer, Türkiye'de bir ilke imza atmaktan mutlu olduklarını söyledi. Emrespor olarak Binicilik Kulübü ve tesislerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gezer, "Kulüp yöneticimiz Gültekin Özdemir'in de destekleriyle burada bir çiftlik oluşturduk. 18 pansiyonlu bir çiftlik. Emrespor Binicilik Kulübü çatısı altında faaliyet gösteriyoruz. Amacımız çocuklara at sporunu sevdirmek. Psikolojik terapi uygulamak. Yine yetişkinler içinde bir stres atma, kafa dinleme mekanı. Emrespor olarak inşallah Binicilik Kulübümüzde çeşitli müsabakalar düzenleyeceğiz. Emrespor, binicilik camiasından da bilinecek ve tanınacak" diye konuştu. - ISPARTA

Isparta'da amatör futbol kulübü, binicilik dalına el attı
Isparta'da amatör futbol kulübü, binicilik dalına el attı

Çiftlik, Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta'da amatör futbol kulübü, binicilik dalına el attı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Seda Vural, koronavirüse yakalanan eşi Yılmaz Vural hakkında son bilgileri paylaştı Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden şaşırtan iddia: Ayşe Dırla, Kadir Şeker'i kiralık katil olarak tuttu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Esenyurt'ta düğün salonunda pazar ayini! Polis baskını kamerada 241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Genç kızın ayırmaya çalıştığı aile kavgası kanlı bitti! Tüfeğin ateş alması sonucu baba ağır yaralandı
Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı         
15:17
Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı         
14:51
53 yıl boyunca kalmış! 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 59 yaşında çıkarıldı 53 yıl boyunca kalmış! 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 59 yaşında çıkarıldı         
14:41
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kabine toplantısı öncesi dikkat çeken sözler: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kabine toplantısı öncesi dikkat çeken sözler: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi         
14:05
Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi         
13:09
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Görünümü karpuzu tadı salatalığa benzeyen Görünümü karpuzu tadı salatalığa benzeyen "mini meyve" görenleri şaşırtıyor         
12:02
Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler         
11:50
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı         
11:15
Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak         
11:02
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi         
10:09
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 15:39:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da amatör futbol kulübü, binicilik dalına el attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei