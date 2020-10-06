Isparta'da Amatör Spor Haftası başladı - Son Dakika

Isparta'da Amatör Spor Haftası başladı

Isparta'da Amatör Spor Haftası korona virüs tedbirleri kapsamında sadece bir törenle başladı.

Isparta'da Amatör Spor Haftası başladı, System.String[]

Isparta'da Amatör Spor Haftası korona virüs tedbirleri kapsamında sadece bir törenle başladı. Törende konuşan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, herkesi spor yapmaya davet etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası, Isparta'da yeni tip korona virüs Kovid-19) salgınıyla ilgili gerekli tedbirler dolayısıyla sade bir açılış töreni ile başladı. Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilen törene İl Müdürü Murat Gevrek, Şube Müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

"Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz"

Sporu tabana yaymak, halkın, çocukların ve gençlerin sağlıklı bir yaşam için sporla tanışmaları adına 05-11 Ekim tarihlerinde kutlanan Amatör Spor Haftası ile ilgili konuşan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, spor yapmanın önemine değindi. Gevrek, "Amatör Spor Haftası amacının halkımızın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmeleri, spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocuklarımıza müsabaka tecrübesi kazandırmak, bunlara yönelik müsabakalar düzenlemek, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocuklarımızın, bağlı oldukları kulüplerimizin ve sporcularının halkımıza tanıtılması, ülkemizde topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulmasıdır. Ayrıca çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirmek kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, vatanını milletini seven sporcular olarak ülkemiz sporuna kazandırmaktır. Spor hayatımızın su gibi, ekmek gibi vazgeçilmez bir olgusu olmalıdır. Sporun yaşı yoktur. Daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak isteyen herkesi ama herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Tesislerimiz vatandaşlarımızın, sporcularımızın ve kulüplerimizin hizmetindedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm amatör sporcularımızın ve kulüplerimizin Amatör Spor Haftasını kutluyorum" dedi.

"Tüm gençlerimizi ücretsiz yüzme eğitimlerine bekliyoruz"

Bakanlık tarafından hayata geçirilen ve ilimizde uygulanan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle ilgili çağrıda bulunan İl Müdürü Murat Gevrek, "İlimizde tüm gençlerimizi Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine katılmalarını ve yüzme eğitimi almalarını istiyoruz. Tahsin Bilginer Yüzme Havuzumuzda ücretsiz olarak gerçekleştirilen yüzme eğitimlerine tüm gençlerimizi davet ediyorum. Başvurularımız İl Müdürlüğümüz hizmet binasında alınmaktadır" diye konuştu. - ISPARTA

Isparta'da Amatör Spor Haftası başladı
Isparta'da Amatör Spor Haftası başladı

Murat Gevrek, Isparta, Yüzme, Ekim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta'da Amatör Spor Haftası başladı - Son Dakika Spor

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