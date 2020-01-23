Isparta'da amatör takıma Rus futbolcu transferi - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta'da amatör takıma Rus futbolcu transferi - Son Dakika Spor

Isparta'da amatör takıma Rus futbolcu transferi

6 saat önce

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin lideri Emrespor, 2. yarı öncesinde yabancı futbolcu transferi yaptı.

Isparta'da amatör takıma Rus futbolcu transferi, System.String[]

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin lideri Emrespor, 2. yarı öncesinde yabancı futbolcu transferi yaptı.


Ankara Polatlıspor forması giyen, Rus asıllı sol kanat oyuncusu Lachin Memedov ile anlaşıldığı bildirildi. Kırmızı-siyahlıların kadrosunda daha önce profesyonel ve Bölgesel Amatör Lig (BAL) forması giyen başka isimler de bulunuyor.


Emrespor Yöneticisi Ender Kızıltan, Rus asıllı Türk vatandaşı Lachin Memedov'u kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını söyledi. - ISPARTA

Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
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