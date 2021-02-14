Isparta'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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Isparta'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 2 yaralı

ISPARTA - Isparta'da otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza saat 00.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Aypa kavşağında meydana geldi. İstanbul Caddesi'nden kent merkezine doğru seyir halinde olan Şaban Çakmak yönetimindeki 32 AG 112 plakalı ambulans kavşakta Emin Eryılmaz idaresindeki 07 FTJ 34 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje çıkan ambulans yan yattı. Kazada ambulans şoförü Şaban Çakmak ve yanındaki sağlık çalışanı Harun Özdemir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan ambulanstan yaralı olarak kurtarılan 2 sağlık çalışanı kaza yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobil ve ambulans çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.