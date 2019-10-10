Son Dakika Haberleri: Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü
Son Dakika Güncel Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü

Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü

1 saat önce

Isparta'nın Gönen ilçesinde evinin avlusunda anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın hayatını kaybetti.

Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü, System.String[]

Isparta'nın Gönen ilçesinde evinin avlusunda anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçtepe köyünde yaşayan Minüre Gülbeyaz (90), evinin avlusundaki anızları yakmak istediği sırada giysileri tutuştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan Gülbeyaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Gülbeyaz'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Tuba Ünsal'dan balkonda göğüs dekolteli poz
Karaciğerini verdiği 12 yıllık eşi tarafından aldatılan genç kadın karaciğerini geri istedi Son Dakika: İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu Yargı Reform paketinin ilk 10 maddesi TBMM'de kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 22:38:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]