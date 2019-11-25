Son Dakika Haberleri: Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi
Son Dakika Güncel Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi - Son Dakika

Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi

6 saat önce

Isparta'da 2017'de kaybolan Zehra Çaycı'nın annesi Kaziban Çaycı, kızının ölü ya da diri bulunmasını istedi.

Isparta'da 2017'de kaybolan Zehra Çaycı'nın annesi Kaziban Çaycı, kızının ölü ya da diri bulunmasını istedi.

Keziban Çaycı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolaysıyla kent merkezinde düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

Çaycı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının 2,5 yıldır kayıp olduğunu söyledi.

Kızıyla birlikte Korhan Taştekin'in de kaybolduğunu belirten Çaycı, "Olayla ilgili bir kişi cezaevinde ama ben adaletin sağlanmasını istiyorum, benim çocuğumun yerini nasıl gösterecekse göstersin. Kızım kaybolalı 2,5 yıl oldu, ne ölüsü ne dirisi hiçbir şeyi yok. Ben kızımın öldürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü benim çocuğum bu kadar uzun süre hiçbir yere gitmez." dedi.

Olay

Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin, 10 Ağustos 2017'de kaybolmuş, olayla ilgili 2018'de gözaltına alınan Ali A, tutuklanmıştı.

Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti
Uğur Dündar ile Sevilay Yılman canlı yayında Talat Atilla üzerinden tartışma yaşadı Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 05:20:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]