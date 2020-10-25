Isparta'da anne ve kızları zumba ile coştu - Son Dakika

Isparta'da anne ve kızları zumba ile coştu

25.10.2020 12:43

- Isparta'da anne ve kızları zumba ile coştu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anne-Kız projesi renkli görüntülere sahne oldu Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anne-Kız projesi kapsamında zumba etkinliği gerçekleştirildi.

- Isparta'da anne ve kızları zumba ile coştu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anne-Kız projesi renkli görüntülere sahne oldu

ISPARTA - Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anne-Kız projesi kapsamında zumba etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte anneler, kızlarıyla birlikte oldukça eğlenceli dakikalar yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yönelik çalışmalar sürüyor. Her hafta sonu Milli Egemenlik Spor Kompleksinde hareketli ve sağlıklı yaşam için spor yapılıyor. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Hareketli ol, sağlıklı ol, mutlu ol" projesi kapsamında Anne-Kız projesi düzenlendi. Milli Egemenlik Sahasında gerçekleştirilen zumba etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Antrenörler eşliğinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik gerçekleştirilen etkinliğe yoğun katılım oldu. Anne ve kızları eğitmen Serap Yüncü eşliğinde oldukça eğlenceli vakit geçirdi.

Eğitmen Serap Yüncü: "Her hafta farklı bir etkinlik olacak"

Projeyle ilgili bilgi veren eğitmen Serap Yüncü, projenin ev hanımları ve kız çocuklarını düşünerek hazırlandığını söyledi. Proje kapsamında her hafta farklı etkinlikler yapılacağını kaydeden Yüncü, "Bu hafta zumba, önümüzdeki hafta plates egzersizleri olacak. Bir sonraki hafta belki halk oyunları şeklinde mini bir gösteri ya da etkinlik olabilir. Bu şekilde bir planlama yaptık. İnşallah katılım da olur şu an güzel bir etkinlik oldu. Oldukça da eğlendik" dedi.

"Sosyal mesafe kuralına dikkat ediyoruz"

Etkinlik kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiklerini vurgulayan Yüncü, sahada her kişi için daireler oluşturulduğunu söyledi. Yüncü, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri bu konuda oldukça emek verdiler. Burada sosyal mesafe kuralını koruyarak sağlıklı sporumuzu yapıyoruz" diye konuştu.

"Annemle birlikte spor yapıyoruz"

Annesiyle birlikte zumba etkinliğine katılan Tuana Aksoy, etkinliğinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Çok eğleniyoruz. Annemle birlikte spor yapıyoruz. Bizim açımızdan çok mutlu bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.

"55 yaşındayım ama her zaman ruhum ve bedenim genç"

Saliha Çetinkaya ise etkinlik için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Çetinkaya, "Gerçekten harika bir etkinlik. Daha önce latin dansları ve zumba yapmış birisi olarak pandemi nedeniyle açık havada yapılması harika bir şey. İnşallah bundan sonra da böyle etkinlikler olur. Ben hayatım boyunca spor yaptım. Spor yaşamın anlamı. Hayatı bu şekilde algılıyorum. Spor olmazsa olmazım. 55 yaşındayım ama her zaman ruhum ve bedenim genç. Sporu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Esma Ece Ünal da zumba etkinliğine ısınarak başladıklarını ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Ünal, bu tür etkinliklere her zaman katılmak istediğini belirtti.

Isparta'da anne ve kızları zumba ile coştu
Isparta'da anne ve kızları zumba ile coştu
Isparta'da anne ve kızları zumba ile coştu
Isparta'da anne ve kızları zumba ile coştu
Isparta'da anne ve kızları zumba ile coştu
Isparta'da anne ve kızları zumba ile coştu

Isparta, Milli, Anne, Kız, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta'da anne ve kızları zumba ile coştu - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan Hollandalı parlamenter Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi Manisa'da halkı tedirgin eden görüntü! Fay hattında dev yarıklar oluştu Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Tüm yasakları bir bir deldiler! Koronaya davet çıkaran gece kulübünde skandal görüntüler İngiliz polisi bir yıl önce çalınan 26 milyon TL değerindeki Çin vazosunu ele geçirdi Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi
Falcao'nun attığı golü öven Rıdvan Dilmen, kırmızı kartı eleştirdi: İnanılmaz, olamaz Falcao'nun attığı golü öven Rıdvan Dilmen, kırmızı kartı eleştirdi: İnanılmaz, olamaz         
12:42
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
KPSS sınavında yine aynı görüntüler: Sınava saatinde gelmeyen adaylar kapıda kaldı KPSS sınavında yine aynı görüntüler: Sınava saatinde gelmeyen adaylar kapıda kaldı         
11:28
Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti         
11:14
Tekme tokat kavga ettiler! Liseli kızların Tekme tokat kavga ettiler! Liseli kızların "sevgili" kavgası kamerada         
10:38
Nihat Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız         
10:27
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu         
08:14
Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı         
07:43
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 13:11:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da anne ve kızları zumba ile coştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei