Isparta'da antrenör muhtarın çalıştırdığı dart sporcusu Türkiye 3.'sü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta'da antrenör muhtarın çalıştırdığı dart sporcusu Türkiye 3.'sü oldu - Son Dakika Spor

Isparta'da antrenör muhtarın çalıştırdığı dart sporcusu Türkiye 3.'sü oldu

6 saat önce

Isparta'da antrenör mahalle muhtarının çalıştırdığı sporcusu, Ankara'da Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Isparta'da antrenör muhtarın çalıştırdığı dart sporcusu Türkiye 3.'sü oldu, System.String[]

Isparta'da antrenör mahalle muhtarının çalıştırdığı sporcusu, Ankara'da Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.


Ankara'da 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'nın 3. Ayak müsabakalarına katılan Ispartalı Muhammed Kılıç, üçüncülük derecesi ve madalya elde ederek geri döndü.


Yıldız Erkekler Kategorisinde çeşitli illerden katılan 160 sporcunun yarıştığı şampiyonada, Isparta'yı temsilen, Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal'ın antrenörlüğünü yaptığı 5 sporcu yer aldı.


Şampiyonada Milli Sporcularla da başa baş mücadele eden Ispartalı Muhammed Kılıç, elde ettiği üçüncülük derecesi ile madalya alarak kentin gururu oldu.


Gürdal: "Muhtarlıkta, dışarıda ve düğün salonunda çalışarak Türkiye 3.'sü oldu"


Türkiye üçüncüsü olan Kılıç'ın, müsabakalara malzeme ve salon yetersizliğine rağmen katılan, kimi zaman Zafer Mahallesi Muhtarlığı'nda kimi zaman da açık alanlar ile mahalledeki sosyal tesislerde antrenman yaparak hazırlandığını kaydeden Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, "Şampiyona öncesinde başarılı olacağımıza inanmıştık, kendimize güvenmiştik. Ankara'ya giden 5 öğrencim ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Muhammed Kılıç, Yıldızlarda 3., bir üst kademe olan gençler kategorisinde ilk 9 ile 16 arasında, büyükler kategorisinde ise yine ilk 9 ile 16 arasında dereceler elde etti. Ayrıca, diğer sporcum Müslüm Tekin 160 kişinin yarıştığı yıldızlar kategorisinde ilk 16 içinde yer aldı. Ramazan Işık, Emre Sarpdağ ve Nurettin Enes ise ilk 32 içine girdiler. İlaveten 1. Ayak yarışmalarında, minikler kategorisinde Deniz Ceylin Saltı 16. sırada yer almışlardır. İlimiz adına Dart branşında ilk madalyayı kazandıran sporcumuzu tebrik ediyorum" dedi.


Muhtar Gürdal ayrıca, kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti. - ISPARTA

Zafer Mahallesi, Isparta, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:46 Kaynak: İHA
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