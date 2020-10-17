Isparta'da arabada sinema keyfi - Son Dakika

Isparta'da arabada sinema keyfi

17.10.2020 16:59

Isparta'da Davraz Mahallesi kapalı pazar yerinde vatandaşlara 'Arabanı Çek İzle' adı altında arabada sinema keyfi yaşatıldı.

Isparta'da Davraz Mahallesi kapalı pazar yerinde vatandaşlara 'Arabanı Çek İzle' adı altında arabada sinema keyfi yaşatıldı. Çocuklar, aileleriyle birlikte araçtan Kral Şakir filmini izledi. Çocuklar, 'Başkan amcaya teşekkür ederiz' derken, aileler de etkinlikten büyük keyif aldıklarını söyledi.

Isparta Belediyesi, uzun süredir Covid-19 nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara 'Arabanı çek izle' adı altında sinema keyfi yaşattı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Davraz Mahallesi Kapalı Pazaryerinde, vatandaşlara moral olması, güzel bir akşam geçirmeleri için nostaljik bir ortamda, araç içerisinde sinema keyfi yaşatıldı. Cuma akşamı gerçekleştirilen 'Arabanı Çek İzle' sinema keyfi etkinliğinde, aracı olmayan ve rezervasyon yaptıran vatandaşlara Isparta Belediyesi tarafından makam aracı ile hizmet araçları tahsis edildi. İlk gün çocuklara yönelik Kral Şakir'in Korsanlar Diyarı isimli film gösterimi yapıldı. Kimi çocuklar aileleriyle birlikte sinemayı araç içerisinden takip ederken, kimi çocuklarda araçların tavanlarında, belediye tarafından kendilerine dağıtılan patlamış mısır yiyerek filmi izleme fırsatı buldu.

Isparta Belediyesi tarafından Davraz Mahallesinde bulunan kapalı pazar alanına dev ekranda sinema sistemi kuruldu. Yaklaşık 200 aracın alındığı pazar yerinde arabada sinema keyfinde vatandaşlar filmin sesini kapalı devre radyo sistemiyle araçlarından dinledi.

Filmin başlama saatine dakikalar kala araç sürücüleri araçlarından korna çalarak, dörtlüleri yakarak ve selektör yaparak, etkinlikten dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen açık havada, araç içerisinde sinema keyfi düzenlenmesinden dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden çocuklar ve aileleri, etkinlikten büyük keyif aldıklarını dile getirdiler.

Aylardır Covid-19 dolayısıyla evden çıkmadıklarını, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılamadıklarını dile getiren vatandaşlar, Isparta Belediyesinin sinema günleri düzenlediğini ve bu kapsamda 'arabanı çek izle' etkinliğinden dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.

Arabada sinema keyfi için gelen ancak araçları bulunmayan vatandaşlar kendileri için belediyenin araç tahsis etmesinden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Vatandaşlar, "Bizlerin araçları yoktu, bu araçları film izlemek için bize tahsis ettikleri için Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e çok teşekkür ediyoruz. Etkinlikten çok memnun kaldık, bu etkinliklerin devamını bekliyoruz." dedi.

Diğer taraftan kendi araçları ve çocukları ile birlikte sinema keyfi yaşamaya gelen izleyiciler de, "Etkinlik çocuklarımız için çok güzel oldu. Bugüne kadar yapılmayan bir şeydi. Çocuklarımız artık çok bunalmıştı, ancak bugün farklılıklar yaşandı. Bu pandemi sürecinde çocuklarımız evde kapalı kalmıştı. Bizlere ve çocuklarımıza böyle bir imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederiz" görüşlerinde bulundu.

Filmi gülümseyen yüzlerle izleyen çocuklarda, böyle bir etkinliği hayatlarında ilk defa yaşadıklarını belirtti. Çocuklar, "Çok güzel eğlendik. Başkan amcaya teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

-İHA-

Isparta'da arabada sinema keyfi
Isparta'da arabada sinema keyfi
Isparta'da arabada sinema keyfi
Isparta'da arabada sinema keyfi

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Pazar, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da arabada sinema keyfi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü Çaykur Rizespor, sahasında Ankaragücü'nü geriden gelerek 5-3 mağlup etti İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı         
16:08
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı         
14:40
'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi 'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi         
14:03
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Adolf Hitler'in barı 250 bin dolara alıcı bekliyor Adolf Hitler'in barı 250 bin dolara alıcı bekliyor         
12:42
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 17:26:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da arabada sinema keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei