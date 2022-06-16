Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı... Kaza anı kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı... Kaza anı kameralara böyle yansıdı

16.06.2022 11:26

Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı.

Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı... Kaza anı kameralara böyle yansıdı

Kazaya karışan talihsiz kadın sürücü kısa süreli şoka girdi

ISPARTA - Isparta'da bir araç sürücüsü ve elektrikli bisikletiyle seyir halindeki kadın sürücü çarpıştı. Çarpma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 09.40 sularında Gazi Kemal Mahallesi 1307 sokakta meydana geldi. Seyir halindeki elektrikli bisiklet ve 32 FA 507 plakalı Tofaş marka araç çarpıştı. Araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, elektrikli bisikletin sürücüsü ise çarpmanın etkisiyle kısa süreli şoka girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, hareket halindeki elektrikli bisiklet ve aracın çarpışma anları yer aldı.

Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı... Kaza anı kameralara böyle yansıdı
Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı... Kaza anı kameralara böyle yansıdı
Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı... Kaza anı kameralara böyle yansıdı
Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı... Kaza anı kameralara böyle yansıdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı... Kaza anı kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı... Kaza anı kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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