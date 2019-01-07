Son Dakika Haberleri: Isparta'da Araç Yangını

Isparta'da Araç Yangını

52 dakika önce

Isparta'da bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

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Isparta'da bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah 08.30 sıralarında Sidre Mahallesi'nde öğretmen Sadettin Yıldırım 32 HF 813 plakalı aracını çalıştıramadı. Aracını çalıştıramayınca öğretmen Yıldırım, görev yaptığı okuluna doğru yola çıktı. Otomobil ise kısa süre sonra motor kısmından alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu otomobilin motor kısmından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Aracın motor kısmında ise maddi hasar meydana geldi.

Isparta Belediyesi İtfaiye müdürü Halil Açar ise kış aylarında araçların benzin hortumunun soğuktan kuruduğunu ve yangınların çıkabileceğini belirterek vatandaşlardan dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Sabah, Isparta, 3. Sayfa
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