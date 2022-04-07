Isparta'da araçların saşi numaralarını değiştirerek piyasaya süren 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da araçların saşi numaralarını değiştirerek piyasaya süren 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

07.04.2022 02:33
Isparta'da araçların saşi numaralarını değiştirerek piyasaya süren 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Isparta'da hacizli, ağır hasarlı ve hurda araçların motor ve şasi numaralarını aynı özelliklere sahip başka araçlarla değiştirerek piyasada sürdükleri iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Isparta'da hacizli, ağır hasarlı ve hurda araçların motor ve şasi numaralarını aynı özelliklere sahip başka araçlarla değiştirerek piyasada sürdükleri iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçların saşi numaralarını "change" yöntemiyle başka araçlarla değiştirip organize bir şekilde piyasaya sürenleri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Yalvaç, Gelendost ve Keçiborlu ilçelerinde yapılan operasyonlarda, E.Ş, M.B, A.Ş. ve Ö.Ş. iş yerlerinde suçüstü yakalandı.

Operasyonda 8 otomobil, 3 takım numara çakma aparatı, 4 şasi numarası kesilmiş hurda otomobil ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Otomobil, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da araçların saşi numaralarını değiştirerek piyasaya süren 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da araçların saşi numaralarını değiştirerek piyasaya süren 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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