Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı

07.09.2022 18:21
Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı

Isparta'da aralarında hükümlülerinde bulunduğu yakalama kararı olan 109 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da aralarında hükümlülerinde bulunduğu yakalama kararı olan 109 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, araması olanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ağustosta yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan araması bulunan 109 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından 11 yıldan 18 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 94 hükümlü cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı - Son Dakika
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