Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, araması olanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı - Son Dakika

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