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Isparta'da aralarında sarkıntılık, örgüt üyeliği ve hırsızlıktan arananların da bulunduğu 38 kişi...
6 saat önce
Isparta'da aranan 38 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:05 Kaynak: İHA
Isparta'da aranan 38 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polisin 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan 38 şüpheli yakalandı.
Yakalananlar arasında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan aranan K.H., 'Suç işlemek amacıyla örgüte üye olma' ve 'Alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma' suçlarından aranan M.A., 'Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan A.T.'nin de bulunduğu belirtildi. - ISPARTA
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