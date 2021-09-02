Isparta'da aranan 112 şahıs yakalandı - Son Dakika

Isparta'da polis Ağustos ayında farklı suçlardan aranan 112'yi kişiyi yakalayarak, adli makamlara teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü- Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce 1-31 Ağustos tarihleri arasında kent merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda aralarında 13 ayrı dosyadan 25 yıl, 11 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi İ.A., 15 ayrı dosyadan 13 yıl, 7 ay, 29 gün hapis cezası ile aranan Ç.U., "Silahla yağma" suçundan 6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan T.G. ve "Gece vakti, yol kesmek suretiyle yada konut veya işyerinde yağma" suçundan 6 yıl, 1 ay, 10 gün hapis cezası ile aranan K.U. isimli şahısların da bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan toplam 112 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara teslim edildi. - ISPARTA