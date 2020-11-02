Isparta'da aranan 133 şahıs yakalandı - Son Dakika

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte yapılan çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 133 şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 1-31 Ekim tarihleri arasında kent merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan F.K., "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası ile aranan B.G., "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan H.Ö. ve "sürüde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçlarından toplamda 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.K. isimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 133 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA