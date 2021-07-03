Isparta'da aranan 143 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Isparta'da, çeşitli suçlardan aranan 143 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 1-30 Haziran tarihleri arasında il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda aralarında, 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan, cezaevi firarisi Y.S., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl, 4 ay hapis cezası ile aranan Y.E.B., 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan 3 yıl, 9 ay hapis cezası ile aranan S.B. ve 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan 3 yıl, 9 ay hapis cezası ile aranan Ş.D. isimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 143 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ISPARTA