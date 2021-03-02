Isparta'da aranan 168 kişi yakalandı - Son Dakika

Isparta'da emniyet ekipleri Şubat ayında yaptığı çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 168 şahsı yakalayarak, adli makamlara teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü- Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 1- 28 Şubat tarihleri arasında kent merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalarda aralarında, "Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 8 yıl, 3 ay, 15 gün hapis cezası ile aranan İ.G., "Kasten Öldürme" suçundan 6 yıl, 4 ay, 20 gün hapis cezası ile aranan Y.K., "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma" suçundan 6 yıl, 8 ay, hapis cezası ile aranan Ö.A. ve "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl, 10 ay hapis cezası ile aranan A.O.K. isimli şahısların da bulunduğu, toplam 168 aranan şahıs yakalanarak, adli makamlara teslim edildi. - ISPARTA