Isparta'da aranan 26 şahıs yakalandı - Son Dakika

Isparta'da aranan 26 şahıs yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından, 29 Haziran ile 6 Temmuz günleri arasında il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 26 kişi yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından, 29 Haziran ile 6 Temmuz günleri arasında il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 26 kişi yakalandı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 29.06.2020 ile 06.07.2020 tarihleri arasında il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Aralarında; "Yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan C.E., "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 3 yıl, 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Ş.G., "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl, 2 ay hapis cezası ile aranan A.E.S. isimli şahısların da bulunduğu, toplamda 26 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da aranan 26 şahıs yakalandı - Son Dakika
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