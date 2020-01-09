Isparta'da aranan 28 kişi yakalandı - Son Dakika

Isparta'da polisin yaptığı çalışmalar sonucunda, aralarında ölüm ve yaralama olaylarına karıştığı öne sürülen 3 şahsın da bulunduğu aranan 28 şüpheli yakalandı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, aralarında; "Taksirle Ölüme veya Yaralanmaya Neden Olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan A.E., "Yaralama" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan B.D. ve "Yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan A.A.Y.'nin de bulunduğu toplam 28 şüpheli yakalandı.



Yakalanan şüphelilerin, gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - ISPARTA