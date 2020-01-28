Isparta'da aranan 29 şahıs yakalandı - Son Dakika

Isparta'da Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, aralarında yaralama-resmi belgede sahtecilik-hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hapis cezası ile aranan şahısların da bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.



Isparta İl Emniyet Müdürlüğü kentte aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, aralarında; "Basit Yaralama", "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından 4 yıl 8 ay hapis cezası ve 73 bin 500 lira adli para cezası ile aranan M. D. - "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H. S. ile "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan D. C. E.'nin de bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.



Yakalanan şüpheliler daha sonra adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA