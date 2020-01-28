Isparta'da aranan 29 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da aranan 29 şahıs yakalandı - Son Dakika

Isparta'da aranan 29 şahıs yakalandı

6 saat önce

Isparta'da Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, aralarında yaralama-resmi belgede sahtecilik-hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hapis cezası ile aranan şahısların da bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.

Isparta'da aranan 29 şahıs yakalandı, System.String[]

Isparta'da Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, aralarında yaralama-resmi belgede sahtecilik-hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hapis cezası ile aranan şahısların da bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.


Isparta İl Emniyet Müdürlüğü kentte aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, aralarında; "Basit Yaralama", "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından 4 yıl 8 ay hapis cezası ve 73 bin 500 lira adli para cezası ile aranan M. D. - "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H. S. ile "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan D. C. E.'nin de bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.


Yakalanan şüpheliler daha sonra adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

Isparta, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan kuş kaçakçısına 95 bin lira ceza kesildi!
Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı Bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:35:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da aranan 29 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]