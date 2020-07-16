Isparta'da aranan 30 şahıs yakalandı - Son Dakika

Isparta'da aranan 30 şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 30 şahsı yakalayarak, adli makamlara sevk etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 30 şahsı yakalayarak, adli makamlara sevk etti.


Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 6-12 Temmuz tarihleri arasında il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda aralarında, 'Çocukları fuhuşa teşvik etmek' suçundan 12 yıl, 16 ay hapis cezası ile aranan İ.A.S., 'Tacir veya şirket yöneticiliği ile kooperatif yönetimi dolandırıcılığı' suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan O.Ş., 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıl, 5 ay, 20 gün hapis cezası ile aranan R.S., 'Silahla tehdit' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından toplamda 2 yıl, 23 ay, 15 gün hapis cezası ile aranan K.A. isimli şahısların da bulunduğu toplam 30 aranan şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da aranan 30 şahıs yakalandı - Son Dakika
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