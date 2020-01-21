Isparta'da aranan 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Isparta'da aralarında yaralama suçlarından hapis cezası ile aranan şahısların bulunduğu toplam 32 kişi yakalandı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü kentte aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, 13- 20 Ocak tarihleri arasında, aralarında "Silahla Tehdit", "Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma" ve "Basit Yaralama" suçlarından 6 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası ile aranan H. Ç., "Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma" ve "Yaralama" suçlarından 1 yıl, 6 ay, 3 gün hapis cezası ile aranan K. T. ve "Yaralama" suçundan 1 Yıl, 10 Ay, 2 gün hapis cezası ile aranan M. K. olmak üzere, toplam 32 şahıs yakalandı.



Yakalanan şahısların, gerekli işlemler sonrasında adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - ISPARTA