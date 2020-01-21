Isparta'da aranan 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da aranan 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Isparta'da aranan 32 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Isparta'da aralarında yaralama suçlarından hapis cezası ile aranan şahısların bulunduğu toplam 32 kişi yakalandı.

Isparta'da aranan 32 şüpheli yakalandı, System.String[]

Isparta'da aralarında yaralama suçlarından hapis cezası ile aranan şahısların bulunduğu toplam 32 kişi yakalandı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü kentte aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, 13- 20 Ocak tarihleri arasında, aralarında "Silahla Tehdit", "Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma" ve "Basit Yaralama" suçlarından 6 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası ile aranan H. Ç., "Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma" ve "Yaralama" suçlarından 1 yıl, 6 ay, 3 gün hapis cezası ile aranan K. T. ve "Yaralama" suçundan 1 Yıl, 10 Ay, 2 gün hapis cezası ile aranan M. K. olmak üzere, toplam 32 şahıs yakalandı.


Yakalanan şahısların, gerekli işlemler sonrasında adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - ISPARTA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu
Ordu'da domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:36:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da aranan 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]