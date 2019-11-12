Son Dakika Haberleri: Isparta'da aranan 35 şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da aranan 35 şahıs yakalandı - Son Dakika

Isparta'da aranan 35 şahıs yakalandı

6 saat önce

Isparta'da polisin yaptığı 1 haftalık çalışmalar sonucu, aralarında hapis cezası bulunanların da yer aldığı 35 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Isparta'da aranan 35 şahıs yakalandı, System.String[]

Isparta'da polisin yaptığı 1 haftalık çalışmalar sonucu, aralarında hapis cezası bulunanların da yer aldığı 35 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 - 10 Kasım tarihleri arasında, kentte aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.


Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nin 1 haftalık süreçte yaptığı çalışmalarda, il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan 35 kişi yakalandı.


Yakalananlardan M.K.'nin, "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay, R.Ç.'nin "Hakaret", "Tehdit", "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Basit yaralama" ve "Yaralama" suçları olmak üzere 6 dosyadan toplam 5 yıl 9 ay 7 gün ve S.A.'nın ise "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.


Polisin yakaladığı şahısların, gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği bildirildi. - ISPARTA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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