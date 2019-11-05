Son Dakika Haberleri: Isparta'da aranan 44 şüpheli 1 haftada yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da aranan 44 şüpheli 1 haftada yakalandı

Isparta'da aranan 44 şüpheli 1 haftada yakalandı

6 saat önce

Isparta'da polisin yaptığı 1 haftalık çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı.

Isparta'da aranan 44 şüpheli 1 haftada yakalandı, System.String[]

Isparta'da polisin yaptığı 1 haftalık çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasındaki 3 şahsın, çeşitli dosyalardan hapis cezası ile arandıkları ortaya çıktı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı.


Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, 28 Ekim ile 3 Kasım 2019 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda; aralarında 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' ve 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Y.Y., 'Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme' suçundan 6 dosyadan toplamda 83 bin 400 lira adli para cezası ve 3 yıl hapis cezası ile aranan H.B.K., 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Silahla Tehdit' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.Y. olmak üzere, toplam 44 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların adli makamlara teslim edildikleri öğrenildi. - ISPARTA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bitlis'te caminin yardım paraları çalındı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
9 evden 300 bin TL'lik elektronik eşya çaldılar! Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı Bitlis'te caminin yardım paralarını çaldılar! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 19:44:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da aranan 44 şüpheli 1 haftada yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]