Isparta'da aranan 95 kişi yakalandı - Son Dakika

Isparta'da emniyet ekipleri yaptıkları çalışmalarda farklı suçlardan aranan 95 kişiyi yakalayarak, adli makamlara teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 15-31 Mart tarihleri arasında kent merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda aralarında, "Başka Bir Suçu İşlemek İçin Öldürme" suçundan 22 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan M.G., "Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık" suçundan 17 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan N.S.K., "Adam Öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan M.K., "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 14 yıl, 5 ay hapis cezası ile aranan Y.G., "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 14 yıl 11 ay 8 gün hapis cezası ile aranan A.K. isimli şahısların da bulunduğu çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 95 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA