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Isparta'da aranan araçta 95 şişe kaçak alkol çıktı - Son Dakika

Isparta'da aranan araçta 95 şişe kaçak alkol çıktı

02.02.2022 13:29
Isparta'da aranan araçta 95 şişe kaçak alkol çıktı

Isparta'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda durdurularak aranan bir araçtan 95 şişe kaçak alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda durdurularak aranan bir araçtan 95 şişe kaçak alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay Isparta'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda durdurularak aranan bir araçtan 95 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi H.İ.A ve U.F isimli şüpheliler gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaçak alkollerin tamamına ise polis tarafından el konulduğu bildirildi. - ISPARTA

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Isparta, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da aranan araçta 95 şişe kaçak alkol çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da aranan araçta 95 şişe kaçak alkol çıktı - Son Dakika
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