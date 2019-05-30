Isparta'da aranan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı
1 saat önce
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:52 Kaynak: AA
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak"tan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve öğretmenken ihraç edilen Aliyyül Murtaza Demir
düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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