Isparta'da aranan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı
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Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:39 Kaynak: AA
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak"tan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve imamken ihraç edilen Talha Kaya
düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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