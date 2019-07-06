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Isparta'da arazi yangını

1 saat önce

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü.

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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü.
Isparta Keçiborlu karayolu mevkisindeki bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:54 Kaynak: AA
Keçiborlu, Isparta, Güncel
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