Isparta'da arazi yangını
1 saat önce
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:54 Kaynak: AA
'nın Keçiborlu
ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü.
Isparta Keçiborlu karayolu mevkisindeki bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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