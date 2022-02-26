Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

26.02.2022 20:12

- Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti Isparta'da çalıştığı inşaatın 3 katından asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

- Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

ISPARTA - Isparta'da çalıştığı inşaatın 3 katından asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Emre Mahallesi 3854 sokak üzerinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. katta çalışan inşaat işçisi Hasan Bulut, tel ile demir bağladığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri asansör boşluğuna düşen Bulut'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardında Bulut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Bolu'da işçi servisleri denetlendi Bolu'da işçi servisleri denetlendi Kaçak maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden madenci son yolculuğuna uğurlandı Kaçak maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden madenci son yolculuğuna uğurlandı

Hasan Bulut, Isparta, İnşaat, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
20:24 Fenerbahçe taraftarları "Savaşa hayır" sloganları attı!
19:51 Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında
19:49 26 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 221 kişi vefat etti, 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi
19:01 Beşiktaş-Sivas maçı başladı!
19:01 Çeçen lideri Kadirov'un 22 bin liralık botları dikkat çekti!
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
18:04 Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
17:45 Cübbeli Ahmet Hoca: HDP'nin oy oranının yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 20:36:52. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement