Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

27.02.2022 12:41

Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti Isparta'da çalıştığı inşaatın 3 katından asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

ISPARTA - Isparta'da çalıştığı inşaatın 3 katından asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Emre Mahallesi 3854 sokak üzerinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. katta çalışan inşaat işçisi Hasan Bulut, tel ile demir bağladığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri asansör boşluğuna düşen Bulut'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardında Bulut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

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Isparta, İnşaat, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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