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Isparta'da asayiş uygulaması yapıldı

6 saat önce

Isparta'da asayiş uygulaması yapıldıISPARTA İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Isparta'da asayiş uygulaması yapıldı

ISPARTA İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 bin kişinin genel bilgi taraması yapılırken, çeşitli mahkemelerce aranan 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte vatandaşların güvenliği ve huzurun sağlanması adına umuma açık iş yerleriyle çok sayıda sabit noktada arama ve kontroller gerçekleştirdi. Toplam 30 noktada 440 polisin katıldığı uygulamada 146 umuma açık iş yeri denetlendi. 13 iş yerine idari işlem yapılırken, 4 bin 985 şahıs sorgulandı. Çeşitli mahkemelerce aranan 9 şahıs yakalandı. 5 şahsa ise adli işlem yapıldı.

Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ise 741 araç kontrol edildi. 29 araca toplam 14 bin 539 TL para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edildi.

Isparta'da asayiş uygulaması yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:28 Kaynak: DHA
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