Isparta'da asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı - Son Dakika

Isparta'da korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlallerinin yaşandığı asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı.



Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yeni bir karar aldı. Alınan karara göre kentte sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı. İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, "Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.



Otogar, gar ve havaalanı gibi yerlerde yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün sadece birinci derece yakınlarının katılmasına müsaade edileceği belirtildi. - ISPARTA