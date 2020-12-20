Isparta'da atık toplayan ekiplerin doğayla mücadelesi - Son Dakika

Isparta'da atık toplayan ekiplerin doğayla mücadelesi

20.12.2020 14:17
Isparta'da atık toplayan ekiplerin doğayla mücadelesi, System.String[]

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kirazlıdere ve Hisartepe eteklerine, bilinçsizce atılan, çevre kirliliği oluşturan, doğaya zarar veren 3 kamyon atık topladı.

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kirazlıdere ve Hisartepe eteklerine, bilinçsizce atılan, çevre kirliliği oluşturan, doğaya zarar veren 3 kamyon atık topladı. Ekipler zor şartlarda atıkları toplarken, adeta doğayla mücadele ettiler.

Isparta Belediyesi temizlik ordusu gece-gündüz, cumartesi-pazar demeden çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri Covid-19 dolayısıyla şehir merkezinde caddeler, cadde üzerindeki ara sokaklar ve özellikle vatandaşların ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri diğer yandan da şehrin terası Kirazlıdere'de, DSİ dağı olarak da bilinen Hisartepe eteklerinde çok zor şartlar altında, meşakkatli bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik ekipleri bir yandan atıkları toplarken diğer taraftan da adeta doğayla mücadele ediyor.

Geçen hafta Kirazlıdere ve Sidre Tepesinde toplam üç kamyon dolusu başta cam, plastik şişe, kağıt, naylon poşet olmak üzere atık toplayan Isparta Belediyesinin temizlik ordusu, hafta sonunda da yine çalışmalarını Kirazlıdere'de sürdürdü.

Vatandaşların gezi, piknik ve yürüyüş yapmak için kullandıkları Kirazlıdere bölgesine bırakılan atıklar çevreye ciddi zararlar veriyor. Belediye ekipleri Kirazlıdere'ye çıkan yol, Kirazlıdere ve DSİ dağı olarak bilinen Hisartepe eteklerinde, bilinçsizce atılan, çevre kirliliği oluşturan, doğaya zarar veren atıklardan oluşan 3 kamyon daha atık topladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlardan atıklarını en yakın çöp konteynerlerine bırakmalarını isterken, bilinçsizce atılan bir plastik şişenin, naylonun, bir pilin doğaya verdiği zararın büyük olduğunu ve kimyasal da bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Başdeğirmen, "Vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Daha temiz bir Isparta için, çevreyi kirletmeyelim, kirletenleri uyaralım" çağrısında bulundu.

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsata çevirerek trafik akışının bulunmadığı cadde ve sokaklarda yaprak temizliği gerçekleştiriyor. Şu ana kadar 28 mahallede yaprak temizliği gerçekleştiren temizlik ekipleri, park halindeki araçların altında kalan yapraklara varıncaya kadar her noktada detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. - ISPARTA

Isparta'da atık toplayan ekiplerin doğayla mücadelesi
Isparta'da atık toplayan ekiplerin doğayla mücadelesi
Isparta'da atık toplayan ekiplerin doğayla mücadelesi
Isparta'da atık toplayan ekiplerin doğayla mücadelesi

Şükrü Başdeğirmen, Cumartesi, Isparta, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da atık toplayan ekiplerin doğayla mücadelesi - Son Dakika


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