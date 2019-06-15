Son Dakika Haberleri: Isparta'da atlı dayanıklılık yarışları
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Isparta'da atlı dayanıklılık yarışları

1 saat önce

Türkiye Binicilik Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Atlı Dayanıklılık Türkiye Binicilik Federasyonu Kupası Isparta'da yapılacak.

Isparta'da atlı dayanıklılık yarışları, System.String[]
Türkiye Binicilik Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Atlı Dayanıklılık Türkiye Binicilik Federasyonu Kupası Isparta'da yapılacak. Isparta Belediyesinin katkı verdiği organizasyon öncesinde Binicilik Federasyonu Koordinatörü Hüsamettin Aydın ile Isparta Atlı Spor Kulübü Başkanı ve Federasyon İl Temsilcisi Ümit Yeter, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen şehrin önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptığını dile getirirken, yarışmaya katılan tüm sporculara başarı dileklerini iletti.

Gül Fuarı'nın da düzenlendiği bir tarihte Isparta'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını ileten ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i de ziyaret etmekten dolayı duydukları memnuniyetini ileten Binicilik Federasyonu Koordinatörü Hüsamettin Aydın, belediyenin vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Binicilik Federasyonu İl Temsilcisi Ümit Yeter de, "Isparta Belediyemizin destek ve katkıları büyük. Isparta'nın turizm ve tanıtımı açısından önemli bir organizasyon. Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 15-16 Haziran'da Bozanönü tren istasyonunda Isparta Atlı Spor Kulübünde sabah 05.00'de yarışlar başlıyor. Bu vesileyle de tüm Isparta'mızı davet ediyorum, yarışmacılara da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
Şükrü Başdeğirmen, Aydın, Türkiye, Isparta, Güncel
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