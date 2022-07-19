Enes Kabasakal (16) ile arkadaşı T.L, Aşağıtırtar köyünde domuz avına çıktı. İddiaya göre, T.L'nin domuz zannederek ateş etmesi sonucu arkadaşı göğüs bölgesinden yaralandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta'da avda arkadaşı tarafından vurulan 16 yaşındaki genç öldü - Son Dakika

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