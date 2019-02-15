Son Dakika Haberleri: Isparta'da Avukat Evinde Ölü Bulundu

Isparta'da Avukat Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

ISPARTA Barosu'na kayıtlı avukat İsmail Ercan (59), evinde ölü bulundu.

Isparta'da Avukat Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
ISPARTA Barosu'na kayıtlı avukat İsmail Ercan (59), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kutlubey Mahallesi'nde meydana geldi. Isparta Barosu'na kayıtlı avukat İsmail Ercan, dün Sevgililer Günü nedeniyle Adana'da görev yapan eşi Dr. Berrin Ercan'a çiçek gönderdi. Çiçekleri alan eşi, İsmail Ercan'ı arayarak teşekkür etmek istedi ancak ulaşamadı. Endişelenen Berrin Ercan durumu avukat arkadaşı Uğur Güzel'e bildirerek İsmail Ercan'ı kontrol etmesini istedi. Büroya giden Güzel, İsmail Ercan'ı ofisiyle aynı dairedeki yatak odasında hareketsiz halde buldu. Güzel'in ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ercan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yapılan ön otopside Ercan'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ercan'ın hayatını kaybettiğini duyan çok sayıda meslektaşı ofisine geldi. - Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:39 Kaynak: DHA

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