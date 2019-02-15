Son Dakika Haberleri: Isparta'da Avukatın Şüpheli Ölümü

Isparta'da Avukatın Şüpheli Ölümü

1 saat önce

Isparta'da 59 yaşındaki avukat, ofisinin dinlenme odasında ölü olarak bulundu.

Isparta'da Avukatın Şüpheli Ölümü, System.String[]
Isparta'da 59 yaşındaki avukat, ofisinin dinlenme odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Isparta Kutlubey Mahallesi'ndeki Kafeler Caddesi içerisinde bulunan İsmail Ercan Hukuk Bürosu'nda meydana geldi. İddiaya göre, öğleden sonra hukuk bürosuna gelen ortağı İsmail Ercan'ı ofisindeki dinlenme odasında hareketsiz vaziyette buldu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Avukat İsmail Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının gerekli incelemeleri sonrasında 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen Ercan'ın cansız bedeni, Isparta Belediyesi Cenaze Nakil Aracı ile otopsi yapılmak üzere Süleymen Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Ercan'ın kesin ölüm nedeni, hastanede yapılacak olan otopsi sonucunda netlik kazanacak. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:58 Kaynak: İHA

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