Isparta'da ayva yüklü kamyon devrildi: 1'i ağır, 5 yaralı

Isparta'da ayva yüklü kamyonun minibüsle çarpışarak devrildiği kazada biri ağır, 5 kişi yaralandı. Kazadan sonra kasadaki meyve kasaları parçalanırken, dökülen ayvalar da etrafa saçılarak telef oldu.



Kaza, dün Yalvaç - Senirkent yolu üzerindeki Gençali Köyü dört yol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, ayva yüklü kamyon ile minibüs dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan kamyondaki ayva kasaları parçalanırken, ayvalar ise yola saçılarak telef oldu. Talihsiz kazada biri ağır 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara kaza mahallinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra ambulansla hastaneye sevk ettiler.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu ve tedavisinin halen sürdüğü öğrenildi. - ISPARTA