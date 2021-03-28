Isparta'da Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi verildi - Son Dakika

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca dağcılık eğitimi verildi" denildi. Ayrıca eğitme ait fotoğraflar da paylaşıldı.

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